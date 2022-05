Barcellona, idea Bernardo Silva: serve un centrocampista esperto da affiancare a Pedri

SPAGNA

I blaugrana studiano un modo per arrivare al trequartista portoghese gradito all'allenatore, De Jong potrebbe essere messo come contropartita tecnica per abbassare il prezzo

Il Barcellona è molto attivo sul mercato per trovare delle soluzioni per rafforzarsi e tornare ai massimi livelli a cui è abituato. Nella stagione di transizione appena passata Pedri si è affermato come astro nascente di valore assoluto, ma vista la giovane età, ha bisogno di un compagno di reparto con esperienza internazionale. Per questo motivo Xavi è alla ricerca di un centrocampista offensivo con spiccate doti tecniche, che possa giocare anche come interno di centrocampo. L'identikit perfetto porta a Bernardo Silva del Manchester City.

La trattativa è difficile, soprattutto perché è un pupillo di Guardiola e ha un costo altissimo, intorno ai 75 milioni. Per far ingolosire i Citizens, i catalani sono pronti a mettere sul piatto una contropartita di lusso: Frenkie De Jong. Giocatore molto gradito a Pep per la sua abilità di giocare sia come regista, che anche in altre posizioni più avanzate del centrocampo. Per questo era già stato cercato dal City nel 2019 quando però, con un'asta al rialzo, se lo accaparrò il Barça per la cifra record di 75 milioni. Ora l'olandese sembra a margine della progetto di Xavi, ma con i catalani ha un contratto fino al 2026 e la dirigenza non ha assolutamente intenzione di svenderlo visto il notevole esborso economico effettuato per acquistarlo.

Bernardo Silva dal canto suo potrebbe aver voglia di cambiare aria, inoltre Mendes, il suo procuratore, conosce bene la Liga e ha rapporti privilegiati con il Barcellona e la destinazione è di gradimento del suo assistito. La delicata situazione finanziaria dei blaugrana impone di fare una cessione in caso di arrivi costosi, perciò De Jong è uno dei principali e più appetibili pezzi da mettere sul mercato. Al City, dal canto suo, con l'addio di Fernandinho e l'imminente uscita di Gundogan, a centrocampo servirebbe assolutamente un rinforzo giovane, talentuoso, futuribile, ma allo stesso tempo con esperienza internazionale e tanta voglia di riscatto come il 24enne orange.