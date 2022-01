Barcellona, Dembélé non parte ma Aubameyang arriva lo stesso

telenovela conclusa

L'attaccante francese proposto senza successo a Psg e Chelsea: il gabonese si riduce lo stipendio e veste il blaugrana

Ultime ore di calciomercato invernale frenetiche per il Barcellona che quasi sul gong riesce a mettere a segno il colpo Pierre-Emerick Aubameyang dopo una giornata convulsa, soprattutto perché quella che sembrava la condizione necessaria per un nuovo arrivo - la cessione di Ousmane Dembélé - alla fine è sfumata. E invece l'attaccante gabonese ha deciso di ridursi pesantemente lo stipendio pur di vestire il blaugrana: arriva in prestito gratuito dall'Arsenal. Getty Images

Aubameyang era arrivato in Catalogna nel pomeriggio per svolgere le visite mediche, poi stoppate visto che la situazione Dembélé non si sbloccava. A fine giornata, anche grazie alla decisione di auto-ridursi lo stipendio, l'incastro economico ha portato a Xavi la punta che aveva richiesto. Secondo Sport, l'attaccante 32enne arriva in prestito gratuito fino a giugno e il Barça avrà l'opzione di rinnovare il prestito per altri 12 mesi senza sborsare nulla: segno di come l'Arsenal, che con Aubameyang ha un contratto fino a giugno 2023, voglia liberarsi di un ingaggio molto pesante.

Per quanto riguarda Dembélé (sul mercato da quando ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno) nonostante i passi avanti del pomeriggio, è tramontata prima l'ipotesi dello scambio col Psg: il francese sarebbe tornato in patria mentre Mauro Icardi avrebbe vestito nuovamente i colori del Barça dove aveva iniziato la carriera. Niente da fare anche per le ipotesi Chelsea e Tottenham.