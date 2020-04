Balotelli, futuro in Sudamerica. Dal Brasile: "Il Flamengo ci riprova"

L'INDISCREZIONE

Mario Balotelli va in Brasile, volume due. In attesa di capire se e come finirà la stagione in Serie A, il futuro dell'attaccante sembra comunque lontano da Brescia. Le voci sul futuro non mancano e nelle ultime ore è tornata di moda la pista sudamericana con Vasco da Gama e Flamengo pronti a un'offerta. La conferma è arriva dal candidato presidente del Vasco: "Il Flamengo sta riprovando a ingaggiare Balotelli".

Luiz Roberto Leven Siano è uno dei candidati alla presidenza del Vasco da Gama e in un'intervista rilasciata a ESPN ha svelato i piani di mercato dei rivali del Flamengo: "Il Flamengo ha provato a ingaggiare Balotelli l'anno scorso e hanno fallito, ora ci stanno riprovando di nuovo. Penso che un giocatore di questo livello attiri molte squadre in giro per il mondo".

Nelle scorse settimane Balotelli era stato accostato all'ambizioso progetto del Vasco da Gama, come altri giocatori del calibro di Ibrahimovic e Giovinco. Un affare è già stato portato in porto, ma nomi non se ne fanno: "Scoprirete di chi si tratta, preferisco prima chiudere l'operazione. Sarà il primo giocatore 'bloccat'o dal Vasco per il 2021. Stiamo discutendo i dettagli del contratto con i suoi avvocati".