Argentina, chi si rivede: Zarate ha firmato con l'Atletico Platense

Mauro Zarate non ha alcuna intenzione di mollare. L'attaccante ex Lazio classe 1987, svincolato dallo scorso marzo dopo l'esperienza in Brasile alla Juventude, ha firmato un contratto con il Club Atletico Platense fino alla fine dell'anno solare per quella che in Argentina hanno definito la prima "bomba" del mercato estivo. L'annuncio è arrivato dal profilo ufficiale della formazione della massima serie argentina: "In questo nuovo ciclo - si legge nel comunicato - è un orgoglio contare sull'esperienza di un giocatore della qualità di Zarate, a cui auguriamo buona fortuna nella nostra squadra".