Inghilterra, il West Ham punta Allegri per sostituire Lopetegui

Il tecnico spagnolo è stato ingaggiato la scorsa estate dopo il chiacchieratissimo mancato passaggio al Milan, ha firmato un contratto biennale, ma le cose fin qui non sono andate esattamente benissimo: la squadra ha raccolto appena 4 vittorie nelle prime 13 giornate di campionato e viaggia attualmente al 14° posto in classifica. Il 30 novembre ha incassato ben 5 gol in un tempo dall'Arsenal e la dirigenza si sta interrogando sul futuro dell'allenatore ex Wolves.