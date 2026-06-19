Cagliari: visite mediche per il centrocampista inglese Demi Akarakiri

Visite mediche tra Roma e Cagliari per il centrocampista inglese di origine nigeriana Demi Akarakiri. Il giocatore, classe 2007, è pronto a firmare un contratto con il Cagliari. Sarà il primo rinforzo rossoblù del mercato estivo. Si tratta di un'operazione a costo zero: non ha rinnovato con l'Everton. La scorsa stagione Akarakiri ha giocato nelle squadre giovanili del club di Liverpool collezionando dodici presenze e un gol. Si tratta di un centrocampista che unisce fisicità (è alto 1,90) e tecnica.