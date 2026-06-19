Cagliari: visite mediche per il centrocampista inglese Demi Akarakiri

19 Giu 2026 - 17:56
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Demi Akarakiri © Getty Images

Demi Akarakiri © Getty Images

Visite mediche tra Roma e Cagliari per il centrocampista inglese di origine nigeriana Demi Akarakiri. Il giocatore, classe 2007, è pronto a firmare un contratto con il Cagliari. Sarà il primo rinforzo rossoblù del mercato estivo. Si tratta di un'operazione a costo zero: non ha rinnovato con l'Everton. La scorsa stagione Akarakiri ha giocato nelle squadre giovanili del club di Liverpool collezionando dodici presenze e un gol. Si tratta di un centrocampista che unisce fisicità (è alto 1,90) e tecnica.

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