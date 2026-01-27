L'ultimo dei romantici: Lorenzo Insigne torna al Pescara, c'è l'accordo

Lorenzo Insigne torna al Pescara. Una notizia romantica di calciomercato che scalda il cuore dei tifosi del Delfino. Dopo mesi da svincolato al termine dell'avventura con il Toronto, l'ex capitano del Napoli è pronto a tornare a casa: firmerà un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza per cercare di aiutare la squadra a centrare la salvezza in Serie B. Insigne torna a Pescara dopo la stagione 2011-2012, quando con Verratti e Immobile guidò la squadra abruzzese a una storica promozione in Serie A.