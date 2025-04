Cagliari, ufficiale il rinnovo di Deiola

9 agosto 2015: dopo un percorso nel vivaio rossoblù e la prima stagione tra i professionisti giocata fuori dall’Isola, in Toscana tra le fila del Tuttocuoio, ecco l’esordio con il Cagliari, in Coppa Italia contro la Virtus Entella (5-0). Passano solo poche settimane: il 7 settembre si gioca al Sant’Elia la prima gara della Serie B 2015/16. Un debutto memorabile per Alessandro: è proprio sua una delle quattro reti che decidono il match contro il Crotone. Le 21 presenze finali, con 2 reti e 2 assist, certificheranno il suo apporto alla vittoria del campionato".