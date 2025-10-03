Cagliari, Pisacane su Balotelli: "Chiedete ad Angelozzi"

Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del suo Cagliari contro l'Udinese. I rossoblu dovranno fare a meno di Belotti dopo la rottura del crociato e qualche voce in questi giorni ha fatto il nome di Mario Balotelli per sostituirlo. Il tecnico, però, ha voluto chiarire la situazione: "Andare a pensare a quello che si può fare sul mercato di gennaio penso che non sia rispettoso nei confronti di Andrea. Non mi soffermerei tanto su quello che si sente o legge in rete. Penso sia una domanda da rivolgere al direttore Angelozzi".