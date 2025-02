Cagliari, Nicola: "Sanabria è forte, ma non so se è fattibile"

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, Davide Nicola ha fatto il punto sul mercato. "Cosa mi aspetto dalle ultime ore? Anzitutto ringrazio Lapadula, Azzi e Wieteska. Hanno dato tanto, specie come professionisti. Sono tre uomini veri, e ci si affeziona a persone così. Il mercato? Sono chiaro: sono partiti quattro giocatori, uno è arrivato. La società sa cosa serve, noi dobbiamo rimanere concentrati - ha spiegato l'allenatore del Cagliari - Sanabria? Confermo che è un giocatore forte, ho avuto la fortuna di allenare, ma come tanti altri. Quando mi propongono un giocatore che ho già avuto non rispondo mai di no. Non so se sarà fattibile, non dipende da me. Mi fido del mio ds, sa quali sono le esigenze".