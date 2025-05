Il terremoto che sta coinvolgendo le panchine della Serie A potrebbe coinvolgere anche il Cagliari con Davide Nicola che incontrerà la società nel weekend per valutare i prossimi passi da fare. Il tecnico rossoblù avrà un "faccia a faccia" con il presidente Tommaso Giulini per decidere se tenere valido il contratto sino al 2026 (con opzione per un altro anno) oppure salutarsi come riportato dall'Unione Sarda.