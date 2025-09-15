Donnarumma era già nei piani del City: il retroscena

Gigio Donnarumma è approdato alla corte di Pep Guardiola nelle ultimissime ore del mercato estivo ma, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il City aveva già in mente di provare a prendere il portiere italiano. Il piano sarebbe stato quello di provare a prenderlo a scadenza: il contratto di Donnarumma con il Psg sarebbe scaduto nel 2026 e i Citizens erano alla finestra per provare a firmarlo a zero a gennaio 2026. Poi tra l'ex Milan e i francesi è stata rottura: così gli inglesi hanno deciso di investire circa 30 milioni di euro per anticipare la concorrenza e portare Gigio subito a Manchester.