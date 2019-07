"Cragno e Pavoletti, nonostante le offerte, hanno deciso di rimanere e ci fa molto piacere. Ora è arrivato Rog dal Napoli e speriamo per Nandez, è una trattativa complicata, ma speriamo di chiuderla nelle prossime 48 ore". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a margine dei calendari. "Nainggolan? E' dell'Inter e non c'è nulla di concreto. Se dovesse scegliere di restare in Italia una piazza

gradita come il Cagliari non la troverebbe - aggiunge - ma al momento è fantamercato. Defrel? Piace sia al nostro mister che al direttore, ma non è facile".