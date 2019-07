Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, fa il punto sul mercato idopo l'amichevole giocata tra i sardi e la Feralpisalò : "Ritengo sia giusto valutare Bradaric in questo ritiro, potrebbe essere un giocatore estremamente importante per il Cagliari. Valuteremo lui così come Pajac. L'anno scorso ha saltato parte della preparazione e questo non ha certamente facilitato le cose. L'attacco è l'unico reparto con degli esuberi, vedremo nel prossimo mese e mezzo cosa fare. Farias? Non lo daremo via per un prezzo di saldo, Joao Pedro invece è un titolare e non partirà".