Cagliari, Giulini: "Allegri? A gennaio c'è stata una chiacchierata"

IL RETROSCENA

Dai microfoni di "Radio Anch'io Sport", il presidente del Cagliari ha svelato un retroscena di mercato molto interessante su Massimiliano Allegri. "Max è molto amico del nostro vicepresidente, a gennaio c'è stata una chiacchierata - ha spiegato Tommaso Giulini -. A lui non sembrava un'ipotesi così assurda...". "Ma ora sta parlando con altre società molto importanti e poi era un affare un po' complicato per le finanze del Cagliari", ha aggiunto il patron del club sardo con grande realismo.

Durante il suo "anno sabbatico", dunque, Allegri oltre a pianificare il rientro in grande stile, avrebbe fatto un pensierino anche al Cagliari, tornando indietro con la memoria un po' a dove tutto è iniziato prima del grande salto sulla panchina del Milan.

"Sarebbe stato un bel sogno completare il centenario con Max in panchina", ha svelato Giulini, consapevole che l'operazione Allegri sarebbe stata un amarcord straordinario. Amarcord complicatissimo per questioni economiche visto l'ingaggio dell'ex tecnico della Juve e la voglia dell'allenatore di puntare in alto e confrontarsi con le big d'Europa su palcoscenici importanti.