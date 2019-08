Anche Robin Olsen e' del Cagliari: il portiere classe 1990 della nazionale svedese e della Roma (ha un contratto sino al 2023) arriva in prestito dal club giallorosso per sostituire l'infortunato Cragno. Il giocatore è sbarcato a fine mattinata all'aeroporto di Cagliari-Elmas, tre ore dopo l'arrivo dell'altro neoacquisto Simeone. Anche Olsen è stato accolto da un gruppo di tifosi rossoblù: il portiere, dopo le visite mediche, firmera' nel pomeriggio il contratto che lo legherà al club sardo per una stagione.