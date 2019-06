Buffon strizza l'occhio al Porto, l'agente: "Idea interessante"

12/06/2019

Buffon strizza l'occhio al Porto. Non direttamente, ma attraverso il suo procuratore. "Non c'è nulla di concreto, non ci sono contatti diretti con nessuno del Porto - ha spiegato Silvano Martina a O Jogo -. Ma l'idea di giocare nel Porto e in Portogallo è di grande interesse per Gigi". "Stiamo parlando di un club con una grande storia e che gioca in Champions League", ha aggiunto, lasciando aperta la porta al club portoghese.