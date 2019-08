Rilancio Brescia, il Flamengo vede sfumare Balotelli

Testa o cuore? Si potrebbe riassumere così il dubbio di Mario Balotelli che proprio in queste ore dovrà decidere se accettare la faraonica proposta del Flamengo o fare ritorno a casa a Brescia. Sul piatto, da una parte, dieci milioni di euro al momento della firma, 300 mila euro al mese fino a dicembre 2020 e un posto al Boavista per il fratello Enock. Dall'altra i luoghi dove ha vissuto da bambino e mosso i primi passi da calciatore, la prospettiva di rimanere in un calcio più competitivo e, magari, la porta della Nazionale ancora aperta.