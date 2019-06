Milan, senti Cellino: "Tonali è incedibile"

10/06/2019

Massimo Cellino spegne i sogni del Milan, che da tempo insegue Sandro Tonali, uno dei giovani più promottenti del calcio italiano. Il centrocampista classe 2000, sin da bambino tifoso rossonero, rimarrà almeno un altro anno al Brescia. "Tonali non si vende, è incedibile - ha spiegato il patron del Brescia -. Offerte? Non ho mail, non ho nulla. Me le mandano i piccioni viaggiatori, ma se uno non si vende, non si vende. Di cazzate ne ho già fatte".