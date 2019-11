Brescia, chi al posto di Corini? Cellino pensa a Diego Lopez, Grosso si libera

BRESCIA

Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia. Dopo la sconfitta al Bentegodi, il club del presidente Cellino, nella tarda serata, ha comunicato ufficialmente l'esonero del tecnico che aveva riportato le Rondinelle in Serie A, ma che ha raccolto soltanto 7 punti nelle prime 10 partite della stagione (2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte). Ma chi prenderà il suo posto in panchina? Sono ore di riflessione per Cellino, che dopo aver ricevuto il rifiuto di Davide Nicola sta pensando seriamente a Diego Lopez, suo ex calciatore e allenatore ai tempi del Cagliari, attualmente al Peñarol Montevideo. Verona-Brescia 2-1: gli highlights

Il tecnico uruguaiano sta facendo benissimo in patria, avendo vinto il campionato di Apertura ed essendo a -1 dal Nacional primo in classifica in quello di Clausura, ma tornerebbe volentieri in Italia e avrebbe già chiesto al suo club di essere liberato. La società uruguaiana però fa resistenza, non vorrebbe separarsi da Lopez, e la trattativa si annuncia complicata: magari potrebbe sbloccarsi dietro il pagamento di un indennizzo da parte del Brescia o intavolando una trattativa di mercato per un calciatore da chiudere a gennaio.

Cellino aspetta e intanto si guarda intorno: il numero uno delle Rondinelle ha contattato Prandelli e Nicola senza successo e così nelle ultimissime ore ha virato su Fabio Grosso, rimasto senza squadra dopo l'avventura al Verona dello scorso anno, che è un altro candidato autorevole per raccogliere l’eredità di Corini. Il campione del mondo 2006 ha risolto consensualmente il proprio contratto con il Verona e in giornata sarebbe atteso a Brescia per sottoscrivere un contratto sino a fine giugno con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Per Grosso sarebbe la prima esperienza in A.

