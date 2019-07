Brescia, Cellino blinda Tonali: "Lo vuole la Fiorentina? Mi diano Chiesa..."

19/07/2019

Massimo Cellino è carico per il suo ritorno in Serie A. E ha le idee chiare su come valorizzare il suo Brescia . A partire dal futuro di Tonali , gioiello delle rosa. "Non ho fatto il prezzo perché non è in vendita - ha spiegato il patron del club a La Gazzetta dello Sport -. E' la scelta migliore per lui, ci darà una mano restare in Serie A". " La Fiorentina è interessata a lui? Se vuole lo scambio con Chiesa... ", ha aggiunto.

In molti paragonano Tonali a Pirlo. E Cellino conferma e rilancia. "E' un giocatore unico - ha spiegato -. Ha le qualità tecniche ed agonistiche per ricoprire due ruoli contemporaneamente: regista e mezzala". "Grazie a questa sua duttilità ci siamo potuto permettere due punta - ha aggiunto -. Vedrete, vedrete...". Tonali non è l'unico giocatore del Brescia a piacere ad altri club, ma il presidente ha scelto la linea della continuità per rinforzare il progetto e centrare la salvezza. "Sono in tanti a far gola, ma credo che proseguendo il lavoro avviato l'anno scorso ci toglieremo delle soddisfazioni", ha precisato Cellino.



Certo, qualche acquisto arriverà, ma senza fare pazzie. "Per restare in Serie A e gettare le fondamenta di un progetto lungo servono tanti soldi e tantissimo lavoro - ha continuato -. Sto facendo il possibile in un mercato drogato. Si spendono cifre folli e si gonfiano le valutazioni per inseguire le plusvalenze degli altri". Ma la ricetta di Cellino è diversa. "Resto con i piedi per terra, questo gruppo è eccezionale - ha concluso -. Lavoro duro per dare un futuro a questo club senza scorciatoie".