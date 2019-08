Nuovo colpo di mercato per il Brescia. Il club lombardo ha chiuso la trattativa per Jaromir Zmrhal, centrocampista ceco dello Slavia Praga pagato 3,75 milioni. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. In dirittura d'arrivo anche l'affare Magnani: il difensore del Sassuolo arriverà in prestito con diritto di riscatto.