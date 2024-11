BRESCIA, CELLINO: "MARAN NON LO CAMBIO CON NESSUNO. LA COLPA È DI QUALCHE GIOCATORE"

Nonostante i rumors riguardanti un possibile esonero di Rolando Maran dopo la sconfitta del Brescia contro il Cosenza, il patron delle Rondinelle Massimo Cellino ha escluso qualsiasi ribaltone in panchina: "Sapete che non sono uno che tiene gli allenatori per pietà. A Maran posso rimproverare alcune scelte, ma se pensiamo che il problema sia l’allenatore ci facciamo male - ha spiegato Cellino ai microfoni del Giornale di Brescia -. Non lo cambio con nessuno e la colpa penso sia più di qualche giocatore. Abbiamo bisogno di mettere più energia nelle gambe e di sgobbare durante la sosta. Nell’ultima sosta, con tutti gli infortunati o acciaccati che avevamo, non abbiamo fatto un bel niente di quello che si doveva fare. Bisogna lavorare più seriamente di quanto fatto finora”.