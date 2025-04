Brasile, nuovi contatti con Ancelotti

L'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League e le conseguenti voci di un divorzio tra Carlo Ancelotti e i Blancos, forse addirittura già stasera in caso di sconfitta nella finale di Coppa del Re, hanno rianimato le speranze del Brasile di avere come ct il tecnico italiano. Secondo ESPN Brazil, tre emissari della federcalcio verdeoro sono in Spagna in questi giorni e hanno ripreso i contatti sia con Davide Ancelotti, figlio e collaboratore dell'allenatore, oltre che con l'entourage del candidato numero uno per colmare il buco in panchina.