Il Brasile sta valutando di cambiare commissario tecnico dopo la dura sconfitta con l'Argentina. La federazione verdeoro sta valutando una serie di posizioni fra cui quella di Jorge Jesus come riportato dal quotidiano Globo. Il tecnico dell'Al-Hilal potrebbe lasciare il club saudita prima del Mondiale per Club tanto che le trattative sarebbero già in corso.