Botafogo, ufficiale l'ingaggio del Tucu Correa

Joaquin Correa lascia l'Inter e approda il Botafogo, club con il quale disputerà il Mondiale per Club. Adesso è anche ufficiale, come comunicato dal club brasiliano: "Joaquín Correa è il nuovo acquisto del Botafogo. Glorioso ha ufficialmente ingaggiato l'attaccante argentino questo martedì (10). Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine del 2027. A 30 anni, il Tucu, come è conosciuto per essere nato nella provincia di Tucumán, è stato scoperto dall'Estudiantes e ha militato nel calcio europeo nelle ultime 10 stagioni, dove ha militato in Sampdoria, Siviglia, Lazio, Inter e l'Olympique Marsiglia.