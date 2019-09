Robert Prosinecki si era dimesso dopo la sconfitta in Armenia, ma ora pare avere cambiato idea. A chiedergli di restare al suo posto è stata la Federazione bosniaca, dal momento che resta ancora matematicamente in corsa per la qualificazione a Euro 2020. "Ho cambiato idea grazie alle persone che mi hanno sostenuto - ha affermato il tecnico - . Sarebbe stato facile andarsene e dire che è finita, ma ho deciso di restare e ora spero che possiamo sistemare le cose".