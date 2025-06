Borussia Dortmund ingaggia Jobe Bellingham, fratello di Jude

Il Borussia Dortmund ha ingaggiato Jobe Bellingham, fratello minore della stella del Real Madrid Jude Bellingham. Il diciannovenne ha firmato un contratto quinquennale con il club tedesco, dove il fratello maggiore è diventato uno dei migliori centrocampisti del mondo prima di trasferirsi al Real Madrid nel 2023. Il giovane Bellingham lascia il Sunderland poco più di due settimane dopo aver contribuito alla promozione in Premier League attraverso la finale dei playoff. Bellingham Jr. sarà a disposizione del Dortmund già in occasione del Mondiale per Club negli Stati Uniti.