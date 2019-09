Borja Valero ha detto no all'Al Gharafa che ha provato, negli ultimi giorni, a convincere il centrocampista spagnolo a trasferirsi in Qatar. La proposta era di 4 milioni di euro netti all'anno per un biennale, ma l'iberico ha preferito ringraziare e rifiutare, come fatto già con altre offerte durante l'estate. Il suo contratto scade il 30 giugno 2020.