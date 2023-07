Bonucci, è a caccia al nuovo club: ipotesi Lazio, no all'Arabia

TUTTE LE PISTE

La Juve ha fatto fuori il difensore 36enne: sarà addio. Contatti con i biancocelesti di Sarri, niente estero

"Sei fuori rosa". È la frase che si è visto recapitare ieri Leonardo Bonucci, ufficialmente fuori dal progetto Juventus. Il difensore, sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 2024, sarà lunedì a Torino dove si allenerà in solitudine: niente tournée in America e allenamenti in solitudine alla Continassa. Decisivi anche i rapporti non ottimali con Massimiliano Allegri, che ha deciso quindi di non ripartire dall'ex Bari, il quale dovrà adesso cercarsi una nuova sistemazione.

La priorità di Leonardo Bonucci è una: restare in Italia. Il motivo? Stare ancora un'altra stagione ad alti livelli per cercare di convincere Roberto Mancini a convocarlo per Euro 2024. Le possibili soluzioni quindi, vengono da sè: Lazio e Roma. In particolare la prima: in biancoceleste il centrale ritroverebbe Maurizio Sarri col quale ha lavorato ai tempi della Juventus. Con il tecnico toscano i rapporti non sono stati idilliaci, ma ciò non rappresenta un ostacolo insormontabile. L'esperienza di Bonucci, unita alla conoscenza dei meccanismi difensivi voluti da Sarri, sono due validi motivi che lo spingono alla Lazio, che il prossimo anno ritroverà la Champions League. Dei contatti ci sono già stati, non invece con la Roma di Mourinho: ma quest'ultima non è una pista da escludere sulla carta.

L'ipotesi di un suo passaggio al Newcastle, ventilata nei giorni scorsi, non prende quota, al pari delle piste Arabia Saudita e Turchia: il 36enne non vuole muoversi dal Bel paese. E nemmeno dalla massima categoria. Difficile quindi vederlo alla Sampdoria, nonostante i blucerchiati siano adesso guidati da Andrea Pirlo, suo ex compagno di gioco e allenatore. Due grandi amici che non vivranno, almeno per ora, un'altra avventura assieme.