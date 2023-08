Juve, Bonucci deve decidere: vicino all'Union Berlino ma la Lazio non molla

juventus

Il difensore, in rotta con il club, è in cerca di una nuova sistemazione e il club tedesco sembra l'opzione numero uno

© italyphotopress Leonardo Bonucci-Union Berlino, si può fare. Il difensore andrà via dalla Juventus, sta esplorando varie possibilità e nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerazione con i tedeschi. La decisione spetta al giocatore, il club è assolutamente favorevole all'ingaggio e in settimana dovrebbe arrivare la risposta. In Italia per Bonucci c'è pure l'interessamento concreto della Lazio, che gli consentirebbe di restare in Italia, per via della stima di Sarri e Lotito.

La storia del classe 1987 con la Juventus è ormai giunta al termine dopo 502 presenze e 35 gol, e non è una conclusione dolce. Il giocatore è fuori rosa, gli è stato comunicato di essere fuori dal progetto e di cercare una squadra. Bonucci ha richiesto ufficialmente il reintegro, negato dalla società, ed è intervenuta anche l'Associazone italiana calciatori che tramite il proprio presidente Umberto Calcagno ha affermato: "È stata calpestata la dignità di Bonucci con condotte illegittime: deve essere reintegrato subito." Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2024, e una separazione gioverebbe anche alle casse bianconere: secondo quanto riportato da Calcio e Finanza è il terzo calciatore in rosa per peso a bilancio dopo Vlahovic e Chiesa.