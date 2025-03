Lukasz Skorupski prolungherà il proprio contratto col Bologna. Come riporta La Gazzetta dello Sport il portiere polacco vedrà scattare in automatico il prolungamento fino al 2026 una volta raggiunte le 23 presenze stagionali in Serie A (è a quota 21), ma il club starebbe già lavorando a un ulteriore rinnovo fino al 2027.