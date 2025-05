Bologna, Ndoye: "Futuro? Non è il momento per pensarci"

Il match winner della Coppa Italia, Dan Ndoye, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata alla Gazzeta dello Sport. L'esterno svizzero ha toccato diversi temi: dalla sua crescita in campo al futuro, a cui però non vuole ancora pensare: "Non è certo il momento di mettersi a pensare a queste cose per due motivi: perché sono innamorato di Bologna, del Bologna e della gente, e perché c’è una qualificazione Champions da conquistare. Noi non ci vogliamo fermare”.