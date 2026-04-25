Bologna, l'ad Fenucci: "Il percorso con Italiano continua"

"Il percorso con Italiano continua, noi ci siamo trovati molto bene sia sotto il profilo umano che sotto il profilo professionale". Lo ha detto l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci nel prepartita di Bologna-Roma a proposito del futuro del tecnico degli emiliani. "Ha dotato la squadra di un gioco intenso e propositivo, molto europeo - ha aggiunto - Siamo convinti di continuare su questa strada. Dovremo aggiustare un pochino le nostre situazioni economiche ma abbiamo un'azionista forte e continueremo questo percorso".