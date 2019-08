José Mauri potrebbe rimanere in serie A. Il centrocampista svincolatosi dal Milan, come riportato da Sky Sport, potrebbe rimanere nel massimo campionato, su di lui c'è il Bologna. Non sarà facile per i felsinei trovare un accordo: il calciatore piace anche a Leganes, Alaves, PAOK Salonicco e Fenerbahce.