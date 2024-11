BOLOGNA, FENUCCI: "LUCUMÌ? NESSUN BIG VIA A GENNAIO"

La Juventus sembrava aver messo gli occhi su Jhon Lucumì, tuttavia il Bologna non è interessato a cedere uno dei big della squadra rossoblu. La conferma è arrivata dall'amministratore delegato Claudio Fenucci che ha respinto i vari assalti: "Sartori e il suo team stanno osservando calciatori e semmai ci faremo trovare preparati, ma per ora non abbiamo pianificato nulla. La rosa è molto ampia e ci è servita, perché siamo forse la squadra con più infortuni traumatici e la strategia si è resa necessaria - ha spiegato Fenucci in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. A gennaio penseremo, nel caso, a cosa fare se si rendesse necessario migliorarla ulteriormente ma per ora valutiamo. Lucumi piace al Real? Non ci saranno giocatori importanti in uscita a gennaio".