Bologna, Fenucci: "A Lucumì abbiamo proposto rinnovo di contratto con adeguamento"

Jhon Lucumì avrebbe potuto lasciare il Bologna già nella sessione di mercato estiva. A rivelarlo è l'amministratore delegato dei rossobù Claudio Fenucci che, in occasione della presentazione di Jonathan Rowe, ha parlato della situazione del difensore sudamericano: "Con Jhon siamo stato chiari, sono stati ceduti Beukema e Ndoye e gli abbiamo fatto una proposta per un miglioramento e un prolungamento del contratto, attendiamo la sua risposta. A fine mercato non potevamo trovare un sostituto per la sua posizione. Si sta comportando da professionista”