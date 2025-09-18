Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Bologna, Fenucci: "A Lucumì abbiamo proposto rinnovo di contratto con adeguamento"

18 Set 2025 - 12:17
Jhon Lucumì avrebbe potuto lasciare il Bologna già nella sessione di mercato estiva. A rivelarlo è l'amministratore delegato dei rossobù Claudio Fenucci che, in occasione della presentazione di Jonathan Rowe, ha parlato della situazione del difensore sudamericano: "Con Jhon siamo stato chiari, sono stati ceduti Beukema e Ndoye e gli abbiamo fatto una proposta per un miglioramento e un prolungamento del contratto, attendiamo la sua risposta. A fine mercato non potevamo trovare un sostituto per la sua posizione. Si sta comportando da professionista”

