Il Bologna pensa al futuro e per questo motivo ha deciso di blindare uno dei suoi giovani più brillanti. Il club felsineo ha confermato il rinnovo di Tommaso Corazza che rimarrà in rossoblu fino al 2027. "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Tommaso Corazza per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione", si legge sul sito ufficiale dei rossoblù.