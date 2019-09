Il futuro di Valeri Bojinov non sarà in Turchia nonstante le voci che lo volevano a un passo dalla firma con il Bursaspor. L’attaccante classe ‘86 ha infatti deciso di restare in Bulgaria e tornare a vestire la maglia del Botev Vratsa con cui nel 2018-19 aveva segnato 7 rete in 11 presenze prima di passare al Levski Sofia. Lo ha annunciato lo stesso ex Juventus e Fiorentina ai media del suo paese: “Non andrò in Turchia, ho deciso di giocare per il Botev Vratsa”.