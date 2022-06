Boca Juniors, assist di Battaglia all'Inter: "Vidal ci farebbe fare il salto di qualità"

DALL'ARGENTINA

Il tecnico degli Xeneizes apre all'arrivo del cileno, ma al momento sembrerebbero in vantaggio il Flamengo e l'Al-Rayyan

Sebastian Battaglia chiama Vidal. Il tecnico del Boca Junior, nonchè bandiera del club nei primi anni 2000, è alla sua seconda stagione sulla panchina degli Xeneizes e, intervistato dal quotidiano Olè, ha confermato l'interessamento del club della Bombonera per il centrocampista in uscita dall'Inter: "Un giocatore del suo livello farebbe bene a tutto il calcio argentino".

La Primera División è cominciata poche settimane fa, ma a tra fine giugno e inizio luglio il Boca è atteso nel primo grande impegno stagionale: gli ottavi di finale di Coppa Libertadores contro il Corinthias. "Vidal ha molta esperienza, sappiamo che tipo di giocatore sia e cosa potrebbe dare alla nostra rosa. Ci farebbe fare un salto di qualità importante". Un'operazione che in questo momento appare difficile. Il Flamengo e i qatarioti dell'Al-Rayyan si sono mosse in anticipo e sono le squadre più avanti nei negoziati con gli agenti del centrocampista. In passato Vidal aveva espresso il suo gradimento per il Boca, ma c'è anche da considerare l'ingaggio elevato (circa 7 milioni di euro) che in questo momento rappresenta un ulteriore ostacolo. Battaglia si è comunque detto disposto a parlare direttamente con il giocatore se ce ne fosse bisogno: "Non ho ancora parlato con Arturo, se la trattativa dovesse procedere spero di averne la possibilità, comunque al momento non seguo il mercato, sono concentrato sui prossimi impegni e lascio che ci pensino i dirigenti".

