"Non ci sarà un rinnovo, se ne andrà a fine stagione. L’argomento è chiuso". Nonostante 11 gol in 25 presenze in campionato e un lungo post social dell'attaccante in cui dichiara di voler restare ("Sono motivato per il resto della stagione e ancora più motivato per l’anno prossimo. Il mio unico desiderio è lottare per il Beşiktaş e rappresentare al meglio questa maglia"), il presidente del club turco, Serdal Adalı, è stato categorico sul possibile rinnovo di Ciro Immobile.