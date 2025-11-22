Bernabé racconta l'arrivo in Emilia: "Ho scelto Parma per Maresca"

Adrian Bernabé è uno dei pilastri del Parma, tuttavia il suo arrivo in Emilia è legato a un allenatore che è seduto sulla panchina dei ducali. Lo spagnolo ha raccontato il passaggio in un'intervista al canale Youtube della Lega Serie A: "La scelta è stata facile, ho scelto Parma per Maresca, esclusivamente per lui, perché lui è stato il mio allenatore l'ultimo anno a Manchester, e mi sono trovato molto bene con lui, lui era molto con lui, lui era molto contento con me, abbiamo fatto un anno incredibile, ho imparato tanto con lui, e lui ha avuto la fortuna di essere scelto per il Parma, per fare la prima esperienza come primo allenatore, e mi ha detto subito se volevo andare con lui, e per me era il momento giusto per fare già lo step di andare a giocare a livello professionista, in una squadra, e non ho avuto nessun dubbio in andare con lui".