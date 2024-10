Berardi, futuro in Serie A? Lui rivela: "Se a gennaio arriva l'offerta giusta andrò via"

E ora? Domenico Berardi è tornato su un campo da calcio il 5 ottobre nella sfida contro il Cittadella valida per l'ottava giornata di Serie B: 16 minuti giocati e un assist. L'attaccante ha voglia di ritornare quello di un tempo e guarda avanti: "Se a gennaio, dopo questi mesi col Sassuolo, sarò al 100% e arriverà l'offerta giusta, andrò via. Altrimenti, se non sarò ancora il miglior Berardi e avrò bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizione, resterò qui fino a giugno. Valuteremo con la società, come sempre". Il sogno è giocare la Champions League: "Da tre anni a questa parte ci penso sempre. La musica la voglio sentire dal campo".