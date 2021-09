Benzema aspetta Mbappé al Real: "Prima o poi arriva"

LA CHIAMATA

L'attaccante dei merengues sul compagno di Nazionale: "Mi sarebbe piaciuto che potesse venire già quest'anno"

"Mbappé? Il Real Madrid lo vuole, non è più un segreto. Mi sarebbe piaciuto che potesse venire già quest'anno, ma so che sarà al Real un giorno". Lo ha detto l'attaccante della Francia e dei merengues Karim Benzema nel corso di una intervista a Telefoot a proposito del compagno di nazionale, rimasto al Psg dopo una corte serrata del Real già in questa sessione di mercato. "Abbiamo parlato, ma non soprattutto di questo, restiamo in contatto", ha aggiunto l'attaccante francese.

Nemmeno un'ultima offerta di 200 milioni da parte del Real Madrid è riuscita ad abbattere il muro costruito dal Psg intorno a Mbappé, che già pregustava la camiseta blanca. Un sogno, quello dell'attaccante francese, rimandato almeno fino all'estate 2022. Nei prossimi mesi gli sceicchi proveranno ancora a convincere il calciatore a rinnovare per non perderlo a parametro zero il prossimo luglio. Dal canto suo però Mbappé continua a respingere le proposte del club francese: l'ultima, secondo 'Le Parisien', di ben 45 milioni di euro netti a stagione fino al 2024. Benzema lo aspetta.