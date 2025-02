Bennacer spiega l'addio al Milan: "Filosofia diversa, non ci si focalizzava sui centrocampisti"

Non c'entrerebbe quindi la volontà di prepararsi al meglio per la Coppa d'Africa, come ventilato nei giorni scorsi, semplicemente si tratterebbe di una visione diversa del gioco: "Conosciamo il legame tra questa città, l'Algeria e l'Africa ma la Coppa non c'entra nulla - ha aggiunto Bennacer -. De Zerbi mi piace da molto, avevo il desiderio di essere allenato da lui nella mia carriera. Sono contento che accadrà qui. Ci sono alcuni giocatori molto bravi a centrocampo e l'allenatore mi ha parlato di come vuole utilizzarmi. Vogliamo vincere il campionato, non sono qui per arrivare secondo".