Benitez e il Napoli: "Ho ricevuto tante offerte ma non era il momento o non era il progetto giusto"

L'INTERVISTA

Il tecnico spagnolo a 'Marca': "La mia priorità continua a essere la Premier"

Nei mesi scorsi il suo nome è stato accostato con insistenza al Napoli. C'era l'ombra dell'ex Rafa Benitez su Rino Gattuso nel momento di crisi di risultati della squadra azzurra. Dal canto suo il tecnico spagnolo non ha mai nascosto il suo affetto per i colori azzurri e i suoi tifosi e di seguire la squadra. E il suo rapporto con il presidente De Laurentiis non si è mai interrotto. "Offerte? Ne ho già ricevute più di una in questi mesi, ma non era il momento o non era il progetto giusto - ha confessato ora Benitez in un'intervista al quotidiano spagnolo 'Marca' - Avevo bisogno di passare del tempo insieme alla mia famiglia".

"Vorrei trovare un club con l'ambizione di competere e di lottare per vincere titoli, o per sviluppare un progetto serio che ti porti a raggiungere in seguito quell'obiettivo", ha proseguito Benitez, reduce dall'esperienza in Cina al Dalian, interrotta a fine gennaio dopo un anno e mezzo. E ancora: "La mia priorità continua a essere la Premier. La mia famiglia è in Inghilterra ed è la Lega più completa in tutto e per tutto".