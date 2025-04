Rafa Benitez è tornato sul suo addio al Real Madrid, escludendo che la causa della separazione con la Casa Blanca sia da ricondurre al suo rapporto con Cristiano Ronaldo: "Non è vero che ho lasciato il Real Madrid per Cristiano Ronaldo. Non c'è mai stato alcun problema tra di noi, è un grande giocatore e un fenomeno. Me ne sono andato per alcune questioni interne al club, ma non avevano nulla a che fare con Ronaldo"