Benfica, per l'attacco il sogno di Mourinho è Benzema

José Mourinho pensa in grande. Il tecnico portoghese ha in mente un nome ad effetto per rinforzare l'attacco del suo Benfica: Karim Benzema. Il francese dell'Al-Ittihad ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e un suo ritorno in Europa non è da escludere. Lo Special One si sarebbe mosso in prima persona per capire la fattibilità dell'operazione e avrebbe telefonato direttamente all'ex centravanti del Real Madrid. I due hanno lavorato assieme proprio nei Blancos, ma la trattativa sarebbe comunque complessa. Benzema, infatti, percepisce uno stipendio elevato e in più il club saudita vorrebbe offrirgli il prolungamento per un altro anno.