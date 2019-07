Il Benevento non si ferma sul mercato: il club sannita ha reso noto l'ingaggio di Marco Sau, attaccante classe 1987 che la scorsa stagione ha giocato con le maglie di Cagliari e Sampdoria (19 presenze totali e un goal). Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN L'annuncio è arrivato con un simpatico tweet: una chat di Whatsapp con tutti i giocatori del Benevento e l'entrata in scena del sardo, nuovo membro della squadra e del gruppo virtuale: "Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’accordo con il calciatore Marco Sau. L'attaccante sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021".