Bayern, Rummenigge: "Mai cercato Calha e mai lo cercheremo"

Un intrigo di mercato smentito. L'ex Inter Karl-Heinz Rummenigge ha parlato al Corriere della Sera spegnendo le voci secondo cui il Bayern Monaco, squadra di cui è membro del consiglio direttivo, la scorsa estate avrebbe bussato alla porta dei nerazzurri per chiedere informazioni su Hakan Çalhanoğlu: "Non è vero che lo abbiamo cercato la scorsa estate, inoltre in quel settore non prenderemo sicuramente nessuno in futuro. Abbiamo Kimmich che ha appena rinnovato il contratto, poi Pavlovic, Palina, Goretzka, Laimer, Guerrero”.